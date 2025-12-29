ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​..!ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆದಿನಾ..ತಾಂಡವಾ?

Bhagyalakshmi Serial big twist : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಪೂರೈಸಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..
ಇಷ್ಟುದಿನ ಗಂಡ ತಾಂಡವ್ ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾ ಭಾಗ್ಯ ಒಬ್ಬಳ್ಳೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ..ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಳು..
ಆದ್ರೀಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆದಿ ಪ್ರಮೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದೆಡೆ ಆದಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಾಂಡವ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಧರ್ಮಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆಯ ತಿರುಳು.
ತಾಂಡವ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಭಾಗ್ಯಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದೆಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಟಾರ್ಚರ್ ಎಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು ತಾಂಡವ್ದು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಭಾಗ್ಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿರೋ ತಾಂಡವ್ ಭಾಗ್ಯಳ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾನೆ.