  • bhagyalakshmi serial: ಆದೀಶ್ವರ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ತಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ..! ಪಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಂದೆಯೇ ಬಯಲು

Bhagyalakshmi serial : ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯಲ್ಲೀಗ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೀಗ ಮೇಘಶ್ರೀಯವರ ಧಿಡೀರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿದೆ. 
 
Bhagyalakshmi serial :ಆದೀಶ್ವರ್‌ ಕಾಮತ್‌ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೇಘಶ್ರೀ. ಅವರ ದಿಢೀರ್‌ ಆಗಮನ ಈಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.  

ಆದಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಭಾಗ್ಯಾಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂಬುವುದನ್ನೇ ಕುಸುಮ ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.  

ಇನ್ನು ಆದಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗ್ಯ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ತಾಂಡವ್‌, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.  

ಮೇಘಶ್ರೀಗೆ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆದೀಶ್ವರ್‌ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತೀಗ ಭಾಗ್ಯ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.  

ಆದೀಶ್ವರ್‌ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಸ್ಟ್‌ ಏನಿರಬಹುದು..? ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಗ್ಯಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದಬುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  

