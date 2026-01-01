English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Amruthadhaare serial: ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.. ಶಕುಂತಲಾಳ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬಿತ್ತು

Amruthadhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎರಡನೇ ಮಗು ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
 
1 /5

Amruthadhaare serial: ತನ್ನ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ನಿಂದಲೇ ಬೇರಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ.   

2 /5

ಮಗು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ನೀಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್‌ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಗೌತಮ್‌ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೌತಮ್‌  ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಭೂಮಿ.  

3 /5

ಇತ್ತ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಳಿಗೆ ಶಕುಂತಲಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಹೋಗು ಎಂದು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದ ಶಕುಂತಲಾಳಿಗೆ ಭ್ಯಾಗ್ಯಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.  

4 /5

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೆರೆದ ಶಕುಂತಲಾಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೇಡುಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು, ನಿನ್ನಾಟ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಗೌತಮ್‌ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾಳ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.   

5 /5

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಗೌತಮ್‌-ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿವೆ. ಮುಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

