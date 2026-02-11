ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ 2019, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೇತನ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಹು-ಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು GO ಸಂಖ್ಯೆ 51 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರವು ತಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಎಸ್ಐ, ಪಿಎಸ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ 29 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ವಿನಂತಿಸಿವೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಬಸ್ಸುಗಳು, ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.