ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!

Bhargavi llb kannada serial big twist : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಿರುವ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಮಿಸ್ಟರ್ LLB ನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಲಾ ಓದಿದ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪತ್ನಿ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾರ್ಗವಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೃಂದಾ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂದ್ಯಾ ಎಂಬ ಗಾಳ ಬಳಸಿ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೋ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ವಿಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾಳೆ ಅನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.