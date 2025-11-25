ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!

Bhima Shila The stone that saved the Kedarnath temple:ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ..ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋದಂತು ನಿಜ ಭೀಮ ಶಿಲೆ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಧರೆಗಳಿದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಪೌರಾಣಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ, ಶಕ್ತಿವಂತ ಎಂದೇ ಭೀಮನ ಹೆಸರುವಾಸಿಆಗಿದ್ದ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಭೀಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ,ಮತ್ತು ಇದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲವನ್ನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ..ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಭೀಮ ಶಿಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರೂ ಈ ಶಿಲೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಯಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮ ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ..ಶಿವನೆಂದರೆ ಭಯ ಶಿವನೆಂದರೆ ಅಭಯ ಶಿವನೆಂದರೆ ಸುಂದರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ..2013ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಣಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ಅನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇಗುಲ ಎದುರು ಬಿದ್ದಿದೆ..ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸವೆಲ್ಲಾ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ.ಅಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಹೊಡೆತ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವಾಲಯ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ.
