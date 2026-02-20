English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.. ಇಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ! ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ..

Actress Mithali sharma: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಿಕ್ಷುಕರಾದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತೆಯನ್ನು ಸುಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧನರಾದರು.   

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿದರ್ಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಲು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿಫಲರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿಥಾಲಿ ಶರ್ಮಾ.   

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಿಥಾಲಿ ಶರ್ಮಾ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲದೇ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಥಾಲಿ ಶರ್ಮಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.   

ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಆಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆಕೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಮುಂಬೈನ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.   

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಿಥಾಲಿ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.   

