  • ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!

ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!

white hair remedies: ಅನೇಕರು ಬಿಳಿಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸೋತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಬಳಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ಒಂದು ವರದಾನದಂತೆ.. 
ಈ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.. ಇದು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ..   

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದೇ ಬೇಸೋತ್ತು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಅಂತವರಿಗಾಗಿಯೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಪರಿಹಾರವೊಂದಿದೆ.. ಹೌದು, ಭೃಂಗರಾಜ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ..   

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಭೃಂಗರಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೃಂಗರಾಜ ಹೂವುಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.  

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)  

