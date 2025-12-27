English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಏನ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ʻಫೈರ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ʼ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12’ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇದೀಗ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು “ಅಯ್ಯೋ..ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಹೊರಗಡೆ ಸೆಟ್‌ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕು. 

ಈ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

