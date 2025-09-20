English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ..!

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆಯ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಬಾರಿ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ PF (ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಖಾತೆಯ ಹಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣ ಎಳೆಯುವಾಗ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ EPFO (ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ 6 ಬಾರಿ PF ಹಣ ಎಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತಿದೆ: PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  

ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 6 PF ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 50% ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, PF ಹಿಂಚರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 50% ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿಯೂ 50% ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಖಾತೆಯು 7 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು.

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು EPS (ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್) ನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PF ನ 75% ಎಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು.  

ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪ EPFO ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಯಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

EPFO EPFO Rules EPS pension Pension scheme PF PF Rules PF withdrawal Provident fund BUSINESS

