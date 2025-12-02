ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ PF ಖಾತೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೆಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೆಶನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು.
ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.