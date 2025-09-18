8th Pay Commission Update: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಕಾರಣ, ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನವರಿ 2026 ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ರೂ. 18,000 ರಿಂದ ರೂ. 51,480 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ರೂ. 9,000 ರಿಂದ ರೂ. 25,740 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಿಎ, ಎಚ್ಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಟಿಎ ನಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ರೂ. 51,480 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಂತ 5 ರಲ್ಲಿ, ರೂ. 29,200 ರ ವೇತನವು ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 83,512, ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 10 ರಲ್ಲಿ, ರೂ. 56,100 ರ ವೇತನವು ರೂ. 1,60,446 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಲೆವೆಲ್ 13A ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1,31,100 ರ ವೇತನವು ರೂ. 3,74,946 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತವಾದ ಲೆವೆಲ್ 18 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 2,50,000 ರ ವೇತನವು ರೂ. 7,15,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (GENC) ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 1947 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2016 ರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ, 8 ನೇ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ.