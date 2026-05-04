EPS-95 Minimum Pension Increase to ₹7,500: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಇಪಿಎಸ್-95 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಹ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಹೊಂದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಧಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.