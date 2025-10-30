English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ₹16,000 ದಾಟಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಶೇ. 25% ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1 /5

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, 2026ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2 /5

ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,000 ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹16,000 ದಾಟಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

3 /5

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹11,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

4 /5

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, "ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25% ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

5 /5

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.  

Gold rate today Gold rate Gold price Gold price today GOLD RATES Gold Rate In Delhi City Wise Gold Rate City Wise Gold Price gold price news Silver Rate Today silver rate Silver price Silver price today SILVER RATES Silver Rate in Delhi City Wise Silver Rate City Wise Silver Price silver price news Gold prices today Gold rate decline US Federal Reserve announcement 24K and 22K gold rates Investors cautious ahead of Fed

Next Gallery

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ