Shani Dev Gochar 2026: ಶನಿಯು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಶನಿಯು ಜನರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರ ಶನಿವಾರ ಶನಿಯು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿಯು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯು ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)