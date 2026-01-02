ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ್ರು ಗೌತಮ್‌ ಭೂಮಿ..! ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿಅರಳಲಿದ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸಚಿಗುರು?

Amrutdhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು.. ಗೌತಮ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಭೂಮಿ, ಮಗಳ ಹುಡಕಲು ಕೈಜೋಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
Amrutdhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಮಗಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೌತಮ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭೂಮಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ತನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ತಡ ಭೂಮಿ ಗೌತಮ್ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ಗೌತಮ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಪಾಪ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ.
ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದ ಗೌತಮ್ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಶಕುಂತಲಾಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಮಿಂಚುನೇ ಅವರ ಕಳೆದುಹೋದ ಮಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ.