ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

gold price today: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಭರಣ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
gold price today: ಈ ವಾರ ಭಾರತದ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,860 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,25,840 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,15,350 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಕೆಜಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,64,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, 1,30,000 ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ.
10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,25,840 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,15,350 ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,72,000 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.