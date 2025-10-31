ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?

Big Twist in Karna Serial: ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ತೇಜಸ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಹಿಂದಿರುವುದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು.
Big Twist in Karna Serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯಾಳ ಜೀವನವನ್ನು ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಬರಲಿದೆಯೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ, ಇಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಕರ್ಣನ ಬದುಕನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುವಂತಿದೆ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ತಾಯಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತೇಜಸ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವುದರಲ್ಲಿದೆ.
ತೇಜಸ್ನ ಅಪಹರಣದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ — ಕರ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತು! ಕೊನೆಗೂ ಕರ್ಣನ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯಾಳ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಹೋಗಲು ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದ ತೇಜಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆತನನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಆತನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟುನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
ತಂದೆಯ ಈ ಮಸಲತ್ತು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ