  karna serial: ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು ಕಪಟಿ ರಮೇಶ್ ಮುಖವಾಡ! ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡೋ ಸಮಯ

karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ಬಿಗ್ಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳು. ನಿತ್ಯಾಳ ಕೈಬಿಟ್ಟ ತೇಜಸ್‌, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಹೋದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಪವಾದದ ಪಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ
 
karna serial: ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್‌ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿತ್ಯಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಈಗ  ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.  

ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಒಂದಾಗುವ ಶುಭ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ, ತೇಜಸ್‌ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.   

ನಿತ್ಯಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮಗು ತನ್ನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ವರೆಗೂ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.  

ತೇಜಸ್‌ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಿತ್ಯಾಳ ಮಾತಿಗೆ ಕುಸಿದುಹೋದ ಕರ್ಣ ಮುಂದೇನು ಎಂಬುವುದು ತೋಚದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.  

ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ತನ್ನ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣ ಈಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಹೊರಬರುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ.? ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ಣ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  

