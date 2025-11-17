big twist in Lakshmi Nivasa serial: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು. ಚಿನ್ನುಮರಿ ಹುಡುಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ದಾರಾವಾಹಿ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಚಿನ್ನುಮರಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜಯಂತ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜಾಹ್ನವಿ ಗೆಳೆಯ ವಿಶ್ವ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಜಯಂತ್ ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಜಯಂತ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಡುಕು ಎಂದು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬುದ್ದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿನ್ನುಮರಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರು ಜಯಂತ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಯಂತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನುಮರಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ಜಯಂತ್ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನುಮರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದೇ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.