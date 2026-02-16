ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಿರುವು! ರವಿಶಂಕರ್‌ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಬಂದಾಯ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌.. ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lakshmi Niwasa:  ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು.. ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾವನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.
 
ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ' ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೋವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾವು ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.  

ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದಿರುವುದು ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.   

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಅದು ಕೊಲೆ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಳಂಕ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಿದ್ದುನಾ ಬಿಡಿಸಲು ಭಾವನಾ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.   

ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ತಂಗಿ ಗಂಡ ರವಿಶಂಕರ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದವನಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಕಾದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರವಿಶಂಕರ್‌ಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ.  

ಆಕ್ಷಿಡೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ತಾನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರವಿಶಂಕರ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ಸಂಚಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ.  

ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಆಪತ್ಭಾಂದವನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ರವಿಶಂಕರ್‌ ಬಲೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಜಯಂತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಮಹಾತಿರುವಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.   

