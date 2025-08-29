ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜನವರಿ 2016ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದಂತೆ, 8ನೇ ಆಯೋಗವೂ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್-ಜಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನರಿ (NC-JCM) ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. NC-JCM ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಮಿಶ್ರಾ, NC-JCM ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಏರಿಕೆಯ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಗದು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಜನವರಿ 2026ರಿಂದಲೇ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾಗಿ, ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು," ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೇಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಾ ಜುಲೈ 1, 2016ರಿಂದ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಯಾದರೂ, ಜನವರಿ 2016ರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು," ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, NC-JCM ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.8 ರಿಂದ 2.46ರ ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.