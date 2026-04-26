Vaibhav Sooryavanshi injury Big update: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RR ತಂಡದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು (Hamstring) ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಆರ್ಆರ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಗಿದೆ. ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋರ್ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಜುರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 103 ಚಚ್ಚಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 278.38 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 357 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 380 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋರ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗವಾದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋದು ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.