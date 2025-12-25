ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!

Bigboss kannada 12: ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯವರನ್ನ ಕಂಡು ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.. ಕಾವ್ಯಾ-ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಧನುಷ್ಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ..
ಧನುಷ್ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಧನುಷ್ ತಾಯಿಗೆ ಧನುಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ.. ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಧನುಷ್ ಕಣ್ಣೀರಾಕ್ತಾರೆ..
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವ್ಯಾ-ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು "ಹೇ ನನ್ನ ನಾದಿನಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು" ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..
ಇದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಮುಗುಳು ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗೇ ಕಾವ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಗಫ್ಟ್ವೊಂದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.