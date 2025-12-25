English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!

ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!

Bigboss kannada 12: ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯವರನ್ನ ಕಂಡು ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್‌ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.. ಕಾವ್ಯಾ-ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?
1 /6

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

2 /6

ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಧನುಷ್‌ಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ..

3 /6

ಧನುಷ್‌ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಧನುಷ್‌ ತಾಯಿಗೆ ಧನುಷ್‌ ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

4 /6

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ.. ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಧನುಷ್‌ ಕಣ್ಣೀರಾಕ್ತಾರೆ..

5 /6

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವ್ಯಾ-ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು "ಹೇ ನನ್ನ ನಾದಿನಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು" ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. 

6 /6

ಇದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್‌ ಮುಗುಳು ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗೇ ಕಾವ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಗಫ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

Bigboss kannada 12 dhanush wife entry bigboss house

Next Gallery

ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ