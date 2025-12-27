English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಖಡಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ Bigg Boss

Bigboss kannada 12 gilli captain: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಹದಿಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮಹಾಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ..ಕಳೆದ ವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ..

ಮುಂದಿನವಾರದ  ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು..

ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. 

ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ರೂಮ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..  

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌ ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..  

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಮನೆಯ ಮೂಲ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮನೆಮಂದಿ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾರೆ.

