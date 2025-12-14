English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌

BBk gilli nata challenge rajath : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ಗೆ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ  ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಜನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಎದುರೆ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ಗೆ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸೂಪರ್‌ ಸಂಡೇ ವಿತ್‌ ಬಾದ್‌ಷಾ ಸುದೀಪ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು..

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ  ರಜತ್ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ನಾನು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡುವವರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿಲ್ಲಾ. 

ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಮನೆ ಕಳುಹಿಸಿನೇ ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾ ರಜತ್‌ ಕೂಡ ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರು ಮನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ವಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ  ಮೂಡಿದೆ.  

