Bigboss kannada12 gilli nata weekly salary: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಕ್ಕು ನಗಿಸ್ತಿರೋ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರನ್ನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಹಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿಯ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ 70ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕೆ ಆಗಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹50,000 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
2025ರಲ್ಲಿ 23ಲಕ್ಷದ ಎಂ.ಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರೊಂದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.