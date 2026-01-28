BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು

Bigboss runner up rakshitha shetty craz: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದು ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆ ವೇಳೇ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದಿದೆ..
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾರೀ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.