BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು

Bigboss runner up rakshitha shetty craz: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದು ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ.. 
 
1 /5

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ  ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..  

2 /5

ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.  

3 /5

 ಆ ವೇಳೇ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದಿದೆ..  

4 /5

ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.  

5 /5

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾರೀ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Rakshitha shetty biggbosskannada12 rakshithashetty gillinata Kavya winner Gilli gilliwinner rakshitha runner up raghu rakshitha raghu ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ರಕ್ಷಿತಾ ಸನ್ಮಾನ

