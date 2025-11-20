English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Ashwini Gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
Ashwini Gowda: ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲವ್‌, ಮದುವೆ, ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅನುಮಾನ.   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅರ್ಗಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು.   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12 ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದು ಬೀಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕುರಿತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

"ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯಾದ್ವಿ, ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಜಗಳ ಮನಸ್ಥಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

"ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದೆಂದರೇನೆ ಇಷ್ಟ".  

"ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೊಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ದೂರ ಆದ್ವೀ ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಇಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಪತಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತಾಗಲೀ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.  

