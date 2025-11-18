English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? ಏಳೇ ವಾರ ಇದ್ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಹಣ

Cockroach Sudhi: ಏಳನೇ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
 
Cockroach Sudhi: ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ವಿಲನ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು.  

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ʻಅಸುರʼ ಸುಧಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.  

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೂರನೇ ವಾರವ ನಡೆದ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಲಾಕೆಟ್‌ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.   

ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಇದೀಗ ಏಳನೇ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಪಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಇದೀಗ ಏಳನೇ ವಾರ ಅತೀ ಕಿಮೆ ವೋಟ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ವೌಚರ್‌ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ.  

