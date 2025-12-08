ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Jhanvi Remuneration: ಜಾಹ್ನವಿ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Jhanvi Remuneration: ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಈ ಭಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ, ನಂತರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ʻನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ʼ. ʻಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಹ್ನವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ʻಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ, ಒಂಬತ್ತು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಗಲಾಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಪೂರೈಸಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರು ರೂಪಾಯಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ನಗದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಇನ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)