  • 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು

5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು

Ashwini gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾಚ್‌ಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /7

Ashwini gowda: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.   

2 /7

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮುನಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.   

3 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೆಳೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.   

4 /7

100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ, 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

5 /7

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಂ ಟೂರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಹಾಗೂ ವಾಚ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

6 /7

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 5000 ಸೀರೆ,  10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್‌ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

7 /7

ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

