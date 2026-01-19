ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ.. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ Exclusive ಮಾತು!

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ನೇ ಸೀಸರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾರೆ, 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುರಿತು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಿಲ್ಲ "ನನ್ನ ಹೆಣ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ದುಃಖ ಹೊರಹಾಕಲು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೀನಿ" ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.