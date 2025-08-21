ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್‌! ಇವರೇ ನೋಡಿ

Bigg Boss Mike Tyson: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಶೋಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪ರಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಶೋಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಶೋಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋನ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟಿಆರ್ಪಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ತಯಾರಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಶೋಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶೋಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಜನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ʼಟೈಸನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಪ್ಪಂದ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಅನೇಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಪಮೇಲಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್, ಅವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್, ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್, ಬಸೀರ್ ಅಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ , ಹುನಾರ್ ಹಲೆ, ಸಿವೆಟ್ ತೋಮರ್, ಖಾಂಕ್ ವಾಘ್ನಾನಿ, ಪಾಯಲ್ ಧರೆ, ಜೀಶನ್ ಖ್ವಾದ್ರಿ, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಅಥವಾ ಶಹಬಾಜ್ ಬಡೇಶರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.