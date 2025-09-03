ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.. ನಾನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Tanya Mittal on Aishwarya Rai : ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸದಾ ಯಾವುದಾರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಐಶು ಕುರಿತು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 (Big Boss 19) ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಾನ್ಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ (Tanya Mittal) 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ಗಿಂತ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬನಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಿರಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗುವ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ತಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪದವಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.