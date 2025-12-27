ನಾನು ಕೇವಲ 1800 ರೂ.ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.! ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Entertainment news : ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಂತೆ, ಈ ನಿರೂಪಕಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಈಕೆ ಈಗ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯರಂತೆ ಈಕೆಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಆ ಆಂಕರ್..? ಅಸಲಿಗೆ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಆಂಕರ್ ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ಲೋರಿ.. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತದನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಕಾಎಕಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಯಾನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು... ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಅರಿಯಾನಾ ಅಲ್ಲ.. ಅರ್ಚನಾ. ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅರಿಯಾನಾ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು..
ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರು ತರಲು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ 1800 ರೂ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ 3000 ರೂ. ಒಮ್ಮೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನು ಕದ್ದಳು. ನಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.. ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಂಕರ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಆಡಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ, ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯಾನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿ "ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಷ್ಟ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅರಿಯಾನಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನನಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ... ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಾವು ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅರಿಯಾನಾ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಂದರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.