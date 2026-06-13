BBK 13 Auditions: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 (BBK 13) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
BBK 13: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 (Bigg Boss Season 12) ಮುಗಿದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೂಪಕರು ಯಾರು? ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 (Bigg Boss 13) ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳೂ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಏನು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲೆಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ 3 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ 50 MB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ.