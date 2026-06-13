Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bigg Boss 13 Auditions: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Bigg Boss 13 Auditions: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:54 PM IST

BBK 13 Auditions: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 (BBK 13) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
 

1/7

BBK 13: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 (Bigg Boss Season 12) ಮುಗಿದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಡುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.   

2/7

ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೂಪಕರು ಯಾರು? ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 (Bigg Boss 13) ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳೂ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

3/7

ಹೌದು, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಷನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಡಿಷನ್‌ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

4/7

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.

5/7

ಇನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಏನು, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

6/7

ಇನ್ನು "ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲೆಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳಿ. ಆಲ್‌ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್‌" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

7/7

ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ 3 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ 50 MB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ.

TAGS:
ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಬಿಬಿಕೆ 13 ಪ್ರೋಮೋ
ಬಿಬಿಕೆ 13 ಆಡಿಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13
ಬಿಬಿಕೆ 13 ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಆಡಿಷನ್‌ಗಳ ಲಿಂಕ್
ಬಿಬಿಕೆ 13 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ನೋಂದಣಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಿಬಿಕೆ 13 ಆಡಿಷನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಷನ್ ಲಿಂಕ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರುವುದು
bbk 13 promo
how to take part in bbk 13 auditions
bigg boss kannada 13
BBK 13 start date
Bigg Boss Kannada 13 auditions link
how to apply for BBK13
how to select bigg boss kannada
kichcha sudeep
karnataka bigg boss
Colors Kannada Bigg Boss Season 13 registration
Bigg Boss Kannada 13 common man entry
BBK13 audition website
Bigg Boss Kannada 13 official audition link
how to join Bigg Boss Kannada

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
Should I buy gold after the recent crash38 min ago
2
Shubman Gill56 min ago
3
Rohit Sharma1 hr ago
4
transgender funeral facts1 hr ago
5
CM Vijay1 hr ago