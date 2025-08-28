English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

Dharsha Gupta : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
1 /8

ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 

2 /8

ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

3 /8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ ನಟಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ. 

4 /8

ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮಿಳು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಂ (2021) ಮತ್ತು ಓ ಮೈ ಘೋಸ್ಟ್ (2022) ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

5 /8

ಈ ಸುಂದರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

6 /8

ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.  

7 /8

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 440 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 961 ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

8 /8

ದರ್ಶ ಗುಪ್ತಾ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

