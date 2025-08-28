Dharsha Gupta : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ.
ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮಿಳು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಂ (2021) ಮತ್ತು ಓ ಮೈ ಘೋಸ್ಟ್ (2022) ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಈ ಸುಂದರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ನಟಿ ದರ್ಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 440 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 961 ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದರ್ಶ ಗುಪ್ತಾ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.