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ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅಕ್ಕ: ರಿಂಗ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯಾ-ಹೇಮಂತ್‌

Written ByKrishna N K
Published: Jun 21, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:40 PM IST

Divya Gowda engagement : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ, ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹೇಮಂತ್‌ ಎನ್ನುವರ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಭವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಜೋಡಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಭಾವೀ ಪತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

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ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್​​ನ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹಾರ ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

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ಅಕ್ಕನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಶರಾರಾ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

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ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಗೀತಾ’ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.  

TAGS:
Divya Gowda
Hemanth
bhavya gowda
Bhavya Gowda sister

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