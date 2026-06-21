Divya Gowda engagement : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ, ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್ನುವರ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಭವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಭಾವೀ ಪತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ನ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹಾರ ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಕನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಶರಾರಾ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಗೀತಾ’ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.