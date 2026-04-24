Entertainment News : ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯ ನೋವಿನ ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಟ ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಎಂಆರ್ಐ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು (Cysts) ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗ (ರುಹಾನ್) ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಆರೈಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.. ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಪರಸ್ಪರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.