ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ

Gilli Nata vs Ashwini Gowda : ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಮನೆಯ ನಾಯಕನಾಗುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ರಿಯಲ್ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಕಿಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಮಲಗಲು ಬಿಡದೇ ಕಾಟ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೊನೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟರಾಜ ಇದೀಗ, ತಾನೇ ಮನೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ದೊಡ್ಮನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಕಿಲಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವಾರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಂತೋಷವೇ ತುಂಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ, ಚೀರಾಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೇಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಶ್ವಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಲಾಮಂಡಲ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೋಮೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ..
ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ.. ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೋಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿದೆ..