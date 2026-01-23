Gilli Nata BBK 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಭಾರೀ ಖ್ಯಾತಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ ಕಿವಿಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.
BBK 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಚಾನಕ್ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನೂ ಗೊಂದಲವನ್ನೂ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಡ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಕೂಗು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು “ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು” ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಸಂಯಮ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಫಿನಾಲೆ ದಿನ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ಸುದೀಪ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ.