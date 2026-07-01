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"ಪಳಾರ್‌" ಗಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲೋ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಬಿಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 01, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:19 PM IST

Gilli Palar movie heroine : ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ನಟ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್’ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಪಳಾರ್’ ಎಂದು ಟೈಟಲ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

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ಯಾರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ? : ‘ಪಳಾರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿರುವ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸದ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

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ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ : ಪಳಾರ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಪಳಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೋಡಿಂಗ್.. ಕಮೀಂಗ್‌ ಸೂನ್’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, "ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ.. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕಿ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮ : ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರೇ ನಾಯಕಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್, ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!", "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಆಟ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

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ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರ ಹೆಸರು : ‘ಪಳಾರ್’ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತದಿದ್ದರೂ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಟಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಕಿಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.

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ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರ ಹೆಸರು : ‘ಪಳಾರ್’ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತದಿದ್ದರೂ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಟಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಕಿಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.

TAGS:
Gilli Nata
palar movie
gilli palar movie
palar gilli
Kavya Shaiva
gilli kavya shaiva

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