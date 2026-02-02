Bigg boss grand finale Record Break: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್12 ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ.ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ವೋಟ್ಸ್ ಪಡೆದು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಈ ಸೀಸನ್12 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ..
ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೈಲುಗಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ..
ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದು, 19.4 ಟಿವಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಳವಾದ ನಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆ ಶೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು
ಈ ದಾಖಲೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.