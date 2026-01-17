English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಬಾಸೇ ರೂಲ್ಸ್‌..ದೊಡ್ಮನೆಯ ನಿಯಮಗಳೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಬಾಸೇ ರೂಲ್ಸ್‌..ದೊಡ್ಮನೆಯ ನಿಯಮಗಳೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bigg boss kannada season 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಅದ್ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 
1 /9

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು..ಪದೇ ಪದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ..   

2 /9

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳೆಂದರೆನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಚರ್ಚಿಸಲೇಬಾರದು..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್, ದಂಡ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

3 /9

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರು ತಕ್ಷಣ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಚ್ಚೇತುಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕೈಗೊಡು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.   

4 /9

ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು  

5 /9

ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಾಗ ಆಟದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.  

6 /9

ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಮೂಲ ನಿಯಮವೇ ಮೈಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..ಮೈಕ್‌ ಧರಿಸದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಮೈಕ್‌ ಧರಿಸದೇ ಮಾತನಾಡುದಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ..   

7 /9

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಿಸು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಸುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್  

8 /9

ಇನ್ನೂ ಯಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ..ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು  ಕೈ ಕೈ ಮೀಲಾಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ..ಉದಾಹರಣೆ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ರಂಜಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಲಾಯರ್‌ ಜಗದೀಶ್‌ ಅವರ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.   

9 /9

ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಣರಂಗದ ನಿಯಮವನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..   

Gilli Nata biggboss kannadagilli Bigg Boss Kannada Season 12 biggboss rules Rules Bigg Boss kannada season 12 contestants bigg boss kannada season 12 today episode bigg boss kannada season 12 elimination today bbk 12 contestants bigg boss kannada 12 live ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

Next Gallery

BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌! ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌