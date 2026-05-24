Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ!.. ಖ್ಯಾತ BBK ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಆಕ್ರೋಶದ ನುಡಿ

ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ!.. ಖ್ಯಾತ BBK ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಆಕ್ರೋಶದ ನುಡಿ

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 24, 2026, 12:09 PM IST|Updated: May 24, 2026, 12:09 PM IST

BBk michael ajay: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಅಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

michael ajay 1/7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂದ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಮೈಕಲ್‌ ಅಜಯ್‌ ಅವರು ಇದೀಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

michael ajay 2/7

MTV ರೋಡಿಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅನಂತರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾದವರು. ಮೈಕಲ್‌ ಅಜಯ್‌ ಅವರು ತಂದೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದವರು ಹಾಫ್‌ ನೈಜೀರಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಮೈಕಲ್‌ ಅಜಯ್‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ..  

michael ajay 3/7

ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಸಹ  ಹೌದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

michael ajay 4/7

ಮೈಕಲ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಳಿಕವೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.   

michael ajay 5/7

ನಾನು ಹಾಫ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಹಾಫ್‌ ನೈಜೀರಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ.  

michael ajay 6/7

ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲ್ಲೇ ಪದೇ ಪದೇ ಟೋಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮೈಕಲ್‌ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡಿಗರದೇ ಅಂತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮೈಕಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

michael ajay 7/7

ನಾನು ಡೀಸೆಂಟ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನನ್ನ  ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್‌ನ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮೈಕಲ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

Tags:
Michael ajay hate comments
bigg boss kannada 10
bbk 10 contestant michael ajay
Ajay Dharam Singh
insta story
Michael ajay ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಮೈಕಲ್ ಅಜಯ್
ಮೈಕಲ್ ಅಜಯ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್
ಹಾಫ್ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಮೈಕಲ್ ಅಜಯ್
ಮೈಕಲ್ ಅಜಯ್ ತಂದೆ ನೈಜೀರಿಯನ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ IPL ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್

ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ IPL ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್

Century by captains in IPL chases3 min ago
2

UGC NET 2026 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

UGC NET Exam 202620 min ago
3

ಈ ಒಂದು ಆಪ್‌ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು!

Aadhaar App24 min ago
4

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Garuda Purana31 min ago
5

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್‌ಬೈ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 212 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ!

TVS iQube ST47 min ago