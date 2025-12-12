Bigg Boss Kannada 12: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bigg Boss Kannada 12:'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12' ಸೀಸನ್ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ವಾರ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವಾರ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು 'ವಧು', 'ಲಕ್ಷಣ' ಎಂಬ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಕೋಟಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)