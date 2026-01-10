ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ.. ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ!

Ashiwni gowda father: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Ashiwni gowda father: ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಸದ್ಯ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮುನಿಬಚ್ಚಪ್ಪ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ. ಕಲೆವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ತನಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಮಗನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಾನು ಇಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಡ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಟೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಇಂದು ತಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ ತಂದೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.