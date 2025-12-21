Bigg Boss Kannada 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ʼನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bigg Boss Kannada 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ʼ ಸೀಸನ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕನ್ನಡದ 150ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈಕೆ ಅರ್ಗಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ಇದನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಮಾನ.
ಇದೀಗ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ 1.75 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.