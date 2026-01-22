BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೋ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, “ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಬಂದ ವೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾನು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಆಟ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ನನ್ನದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಟಫ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ, “ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮೀರಬೇಕು” ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸುದೀಪ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ, “ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವನಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಬಡವ ಬೇರೆ, ಬಡವನ ತರ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಬೇರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆದರೂ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆದರೆ ‘ನಿಜವಾದ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ BBK 12ರ ನಂತರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.